domenica, 7 Settembre , 25

Italvolley, la profezia di Danesi prima dei Mondiali vinti: “Ci sarà da inseguire e vincere al tie-break”

(Adnkronos) - Ripubblichiamo l'intervista che il capitano dell'Italvolley...

Armani, Milano si inchina a ‘Re’ Giorgio: “Immortale come gli dei”

(Adnkronos) - Un silenzio denso, rotto solo dal...

“Ma che s’è visto che stavo al pontile di Ostia?”, su Venezia la gag del comico Fabio Avaro

(Adnkronos) - Il Lido di Ostia spacciato per...

Sinner-Alcaraz, oggi finale US Open in diretta – Match live

(Adnkronos) - Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz oggi...
europei-basket,-italia-slovenia-77-84-e-azzurri-eliminati-agli-ottavi
Europei basket, Italia-Slovenia 77-84 e azzurri eliminati agli ottavi

Europei basket, Italia-Slovenia 77-84 e azzurri eliminati agli ottavi

DALL'ITALIA E DAL MONDOEuropei basket, Italia-Slovenia 77-84 e azzurri eliminati agli ottavi
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’Italia eliminata dagli Europei di basket 2025. Gli azzurri negli ottavi di finale vengono sconfitti 84-77 dalla Slovenia della superstar dei Lakers Luka Doncic che mette a segno 42 punti con 10 rimbalzi. Gli azzurri vanno sotto anche di 19 punti, recuperano fino a -3 ma poi nel finale non riescono a coronare la rimonta. All’Italia non bastano i 22 punti di Fontecchio, i 12 di Niang e i 10 di Gallinari. La Slovenia va avanti e affronterà nei quarti la Germania campione del mondo in carica. Nella stessa parte del tabellone clamorosa sconfitta della Francia contro la Georgia. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.