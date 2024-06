europei-di-calcio,-tajani-inaugura-casa-azzurri-a-iserlohn

Il taglio del nastro e l’incontro con i giocatori

Roma, 11 giu. (askanews) – Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inaugurato con il taglio del nastro Casa Azzurri a Iserlohn, quartier generale della Nazionale di Luciano Spalletti impegnata da sabato 15 giugno agli Europei in Germania.Tajani ha incontrato i giocatori, il ct e il presidente della Figc Gabriele Gravina e ha ricevuto la maglia con il n.24, come l’anno di questi Europei. Poco prima aveva detto: “Quando partiamo non tra i favoriti, poi le cose vanno per il verso giusto”… “Però vediamo che succede. È un evento importante per lo sport italiano, che mi pare stia avendo molti risultati positivi nelle altre discipline, dal tennis all’atletica leggera. Speriamo che anche il calcio dia buone soddisfazioni”.