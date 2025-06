europei-femminili,-l’ironico-benvenuto-della-presidente-della-svizzera

Keller-Sutter: vi auguro di perdere, vi godrete più le nostre bellezze

Milano, 16 giu. (askanews) – Un curioso e ironico messaggio di benvenuto: Karin Keller-Sutter, presidente della Confederazione Elvetica e capo del Dipartimento Federale delle Finanze ha dato il benvenuto alle 16 squadre partecipanti glie Europei di calcio femminile che si stanno per aprire in Svizzera e ai loro sostenitori, ma ha anche augurato loro di perdere, per consolarsi non solo con il cioccolato ma con laghi, montagne e città! Il più classico dei motti sportivi “L’importante è partecipare” viene stravolto con “In Svizzera anche se perdi, vinci” e sottolineare le tante bellezze ed esperienze offerte ai turisti dalla Svizzera