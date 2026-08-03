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Europei Parigi, Filippo Pelati vince l’argento nel solo libero
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Europei Parigi, Filippo Pelati vince l’argento nel solo libero

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(Adnkronos) – L’Italia continua a brillare agli Europei di nuoto artistico di Parigi grazie a Filippo Pelati. Il 19enne ferrarese conquista la medaglia d’argento nel ‘solo libero’, aggiungendo un nuovo prestigioso risultato a una rassegna continentale da protagonista. L’azzurro si ripete dopo quello nel solo tecnico a tema “Freddie Mercury”. E’ la quarta medaglia in questa rassegna continentale. Il 19enne ferrarese ripropone “Il diavolo”, la stessa routine con cui aveva conquistato la medaglia di bronzo iridata a Singapore. Sulle note de “L’uccello di fuoco” di Igor Stravinskij, con la coreografia di Anastasia Ermakova, Pelati porta in acqua un esercizio di grande intensità teatrale. La giuria premia l’azzurro con 252.8713 punti, 132.0713 per gli elementi e 120.8000 per l’impressione artistica. Un punteggio che vale il secondo posto alle spalle del britannico Ranjuo Tomblin, oro con 258.9188 punti, e davanti allo spagnolo Jordi Caceres Iglesias, bronzo con 229.2599. Il giovane ferrarese è allenato da Beatrice Casalini e Silvia Costa per Fiamme Oro e Uisp Bologna e seguito dal direttore tecnico della nazionale Patrizia Giallombardo.  

Sfiora il podio Enrica Piccoli nel solo libero. La 27enne di Castelfranco Veneto, tesserata per Fiamme Oro e vicecampionessa europea a Funchal 2025, conclude al quarto posto con 270.0475 punti, confermandosi comunque tra le migliori interpreti continentali della specialità con “Instinctive Flow”, esercizio che racconta il movimento spontaneo e naturale del corpo. Il titolo europeo va all’atleta bielorussa Vasilina Khandoshka con 292.3887 punti. Argento alla tedesca e campionessa uscente Klara Bleyer 289.2463, e il bronzo va alla spagnola Iris Tio Casas, terza con 284.5550. 

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