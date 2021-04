Europei, pubblico negli stadi? Il ministero della Cultura: “Allora anche in cinema e teatri”

ROMA – “In relazione alle notizie di stampa apparse stamattina riguardo a una differenziazione tra la presenza del pubblico negli eventi sportivi e in quelli culturali, il ministero della Cultura precisa che: sia nell’audizione di lunedì sia nelle proposte inviate ieri al Cts, il ministro Franceschini ha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli negli stadi o in spazi analoghi”. Così, in una nota, il ministero della Cultura chiarisce la sua posizione dopo l’apertura del governo alla presenza del pubblico negli stadi per gli Europei di quest’estate, per un massimo del 25% della capienza totale.

