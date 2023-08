Europei Salto Ostacoli: domani taglio nastro, con Fontana e Sala

Attesa per cerimonia apertura Fei Jumping European Championship

Roma, 29 ago. (askanews) – C’è grande attesa per la cerimonia di apertura dell’ “Italia. Open to meraviglia-Fei Jumping European Championship Milano 2023” che domani, mercoledì 30 alle 11.45, segnerà l’avvio ufficiale per la kermesse continentale ospitata presso i magnifici impianti dell’Ippodromo Snai di San Siro. Sul terreno che fino a domenica vedrà in gara i migliori binomi del salto ostacoli continentale alla caccia di un posto sul podio, avrà luogo – si legge in una nota – l’attesa sfilata delle bandiere, un momento sempre molto emozionante in cui tutti gli atleti potranno ricevere un primo saluto del numeroso pubblico atteso fin dalla prima giornata dell’Europeo.

Nel momento dell’ufficialità, ad accogliere amazzoni e cavalieri di 24 nazioni ci saranno le istituzioni e i partner privati che nell’evento meneghino hanno creduto fin dal principio. Attilio Fontana e Giuseppe Sala, presidente della Regione Lombardia e sindaco di Milano, saranno ancora una volta accanto a Fabio Schiavolin, AD di Snaitech e presidente del Comitato Organizzatore, insieme a Marco Mezzaroma, alla sua prima uscita ufficiale da presidente di Sport e Salute, Paolo Bellino, AD e direttore generale RCS Sports&Events, Sabrina Ibanez, segretario generale della Federazione Equestre Internazionale (Fei), Marco Di Paola, presidente Fise.

Dopo la cerimonia di apertura, con inizio alle 13.15, è in programma la prima gara dell’ “Italia. Open to meraviglia – Fei Jumping European Championship Milano 2023”.