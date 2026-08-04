europeo-tuffi,-pellacani-cala-il-poker,-oro-anche-dai-3-metri

Roma, 4 ago. (askanews) – Chiara Pellacani continua a riscrivere la storia dei tuffi italiani. L’azzurra ha conquistato la medaglia d’oro anche nella prova individuale dal trampolino 3 metri agli Europei di Parigi, centrando il quarto titolo continentale della rassegna e diventando la prima tuffatrice italiana a vincere quattro ori nella stessa edizione degli Europei.

Pellacani ha dominato la finale dall’inizio alla fine, chiudendo con 358.05 punti, quasi 40 in più della britannica Yasmin Harper, argento, mentre il bronzo è andato alla russa Nadezhda Trifonova, in gara come atleta neutrale.

La romana ha preso il comando già dal primo tuffo e non lo ha più lasciato. Dopo aver chiuso in testa il primo round con 67.50 punti, ha progressivamente aumentato il vantaggio grazie a una serie di esecuzioni di alto livello. Decisivo il triplo e mezzo avanti carpiato del terzo turno, valutato 79.05 punti, che le ha consentito di allungare sulle rivali. Nel quarto round ha consolidato il primato con un doppio e mezzo rovesciato carpiato da 72 punti, arrivando all’ultimo tuffo con un margine tale da poter gestire il finale. È bastato un doppio e mezzo ritornato carpiato per chiudere la pratica e festeggiare il quarto oro.

Per Pellacani si tratta del quarto successo a Parigi dopo i titoli conquistati nel team event, nel sincro misto dal trampolino 3 metri insieme a Matteo Santoro e nel sincro femminile. Con questo risultato supera il primato di tre ori nella stessa edizione detenuto da Tania Cagnotto agli Europei del 2009 e avrà ancora la possibilità di incrementare il bottino nella gara del sincro femminile dal trampolino 3 metri.

Buona anche la prova dell’altra azzurra Elisa Pizzini, rimasta in corsa per il podio fino alle ultime rotazioni e quarta con 306.25 punti, sfiorando una medaglia che avrebbe completato una serata trionfale per i colori azzurri.