Eurorivale – Celta Vigo-Barcellona 2-2, non basta Luis Suarez

Un occhio al campionato ed uno alla Champions League. Il Napoli di Gennaro Gattuso è, infatti, atteso anche dalla sfida di ritorno contro l’Eurorivale Barcellona. Intanto la compagine spagnola è scesa in campo in campionato. Un nuovo passo falso in quanto Messi e compagni con riescono ad andare oltre l’ennesimo pari nella sfida contro il Celta Vigo.

Eurorivale – Il Barcellona non va oltre il pari

Un pari ed un punto conquistato con aiutano di certo il Barcellona nella corsa al titolo spagnolo. Ad aprire le marcature sono proprio gli uomini di Setien con Luis Suarez. Una doppietta quella messa a segno dall’attaccante che, però, non basta. In entrambi i casi, infatti, il Celta riprende gli avversari prima con il gol di Smolov poi con quello di Aspas. Un’occasione sprecata che adesso regala al Real Madrid la possibilità di scappare in testa alla classifica.

