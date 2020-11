Il Rijeka, club croato eurorivale del Napoli, deve fare i conti con il COVID-19 tra i propri calciatori. Ben sette giocatori sono risultati positivi.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Rijeka, sette positivi al Covid-19

Lo rende noto la società croata sui propri canali ufficiali, specificando di aver chiesto il rinvio del prossimo match in campionato, in programma sabato alle 19.10 contro l’Istria 1961. Le regole del campionato croato consentono il rinvio con un numero così alto di contagi. Diversa la situazione in Europa League. Il Rijeka, tra dieci giorni sarà ospite del “San Paolo” a Napoli per il ritorno dell’Europa League, dopo la gara di due giovedì fa conclusa 1-2 sul suolo croato.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI

The post Eurorivali, allarme Rijeka: sette positivi al COVID-19, chiesto il rinvio del match di campionato appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento