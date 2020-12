Eurorivali – Successo del Granada: agganciato il Barcellona in classifica

Manca ancora molto per i sedicesimi di Europa League che vedranno in campo anche il Napoli di Gennaro Gattuso. I partenopei dovranno sfidare il Granada, club spagnolo, che continua a macinare successi nel proprio campionato. La squadra è scesa in campo anche nella giornata di oggi ed ha piegato il Betis con il risultato di 2-0. Il match è stato vinto grazie ai gol messi a segno entrambi da Soldado. Un successo, il terzo di fila, che permette alla squadra di Martinez di agganciare il Barcellona al quinto posto in classifica.

