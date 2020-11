Eurorivali, vincono Real Sociedad e AZ. KO il Rijeka

Oggi, oltre il Napoli, sono scese in campo anche le tre eurorivali del Napoli in Europa League. Parliamo della Real Sociedad, AZ Alkmaar e il Rijeka.

Eurorivali, i risultati di oggi

Vittorie importanti e anche schiaccianti per la Real Sociedad e l’AZ Alkmaar. Gli spagnoli hanno sbancato il campo del Celta Vigo per 1-4, ritornando così in vetta alla classifica della Liga, confermandosi sempre più sorpresa (sebbene ad alcune big abbiano uno o due match da recuperare). Gli olandesi si sono sbarazzati con un netto 3-0 del Waalwijk. Sconfitto, invece, il Rijeka. I prossimi avversari del Napoli, hanno perso in casa del Sibenik 2-0 nel campionato croato.

Celta Vigo-Real Sociedad 1-4

AZ Alkmaar-Waalwijk 3-0

Sibenik-Rijeka 2-0

