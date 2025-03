Eurovision 2025, Gabry Ponte vince San Marino Song Contest e vola a Basilea con ‘Tutta l’Italia’

(Adnkronos) –

Gabry Ponte con ‘Tutta l’Italia’ vince il San Marino Song Contest e vola all’Eurovision Song Contest di Basilea. Al secondo posto la band trentina The Rumpled e al terzo il cantante ucraino Teslenko. Il concorso con cui la repubblica del Titano seleziona il proprio rappresentante all’Eurofestival ha incoronato il dj e producer con il brano che era già stato scelto come nuovo jingle di Sanremo 2025 ed aveva aperto la serata finale del festival condotto da Carlo Conti, il 15 febbraio scorso. A votarlo, la giuria presieduta da Luca De Gennaro e composta da Roberto Sergio, direttore generale Rtv San Marino, dalle conduttrici radiofoniche e televisive Federica Gentile ed Ema Stokholma e da Andrea Ettorre, direttore marketing della Siae.

Pierdavide Carone, con il brano ‘Mi vuoi sposare?’, si è aggiudicato invece il premio della Critica assegnato da una giuria di giornalisti presieduta da Stefano Mannucci del ‘Fatto’ e composta da Carmen Guadalaxara del ‘Tempo’, Angela Calvini di ‘Avvenire’, Antonella Nesi dell’Adnkronos e da Valerio Baroncini del ‘Resto del Carlino’. Assegnati anche il Premio una Voce per San Marino a The Rumpled e il Premio San Marino Rtv Ludovico Di Meo a Andy Sciacqua.

La prima edizione di San Marino Song Contest, condotta da Flora Canto con Francesco Facchinetti, ha completamente rinnovato la tradizione di ‘Una voce per San Marino’. Un cambio di passo voluto da Roberto Sergio, il direttore generale Corporate della Rai, che da ottobre guida anche Rtv San Marino. Quasi una trasformazione in un Sanremo in miniatura per il concorso che è stato trasmesso per la prima volta in Eurovisione e su Rai Italia nel mondo, oltre che su Rai Play, San Marino RTV, Radio San Marino e Rai Radio2, con una copertura mediatica senza precedenti e con quasi cento giornalisti accreditati.

La serata si è aperta con il premio alla Carriera ad Al Bano, che si è esibito sulle note di ‘Il Sole’ e ‘La mia vita’. Sul palco, a punteggiare la gara tra i 20 cantanti il lizza per la vittoria (“Nessuno ha utilizzato l’autotune”, ha sottolineato sul finale Facchinetti), anche diversi ospiti. Cristiano Malgioglio – anche lui reduce dal grande successo del debutto alla co-conduzione di Sanremo che gli è valso la conquista di una fan di eccezione come Dove Cameron, la fidanzata di Damiano David – ha portato sul palco ironia e commenti senza sconti sui cantanti in gara. Senhit, ex rappresentante di San Marino all’Eurovision, ha ricevuto il Premio Ambassador e si è esibita con due brani. La Rappresentante di Lista ha portato sul palco ben tre brani.

Non sono mancati eccessi estetici, look eccentrici e coreografie corali che ammiccano alle atmosfere tipiche dell’Eurovision Song Contest, come quando due dei quattro ballerini che hanno accompagnato l’esibizione di Besa si sono calati i pantaloni, rivolgendo le terga al pubblico e scoprendo sulle mutande il nome del brano ‘Tiki Tiki’. L’omaggio alle donne, nel giorno della festa a loro dedicata, è stato affidato a Francesco Facchinetti che ha letto una lettera per la sua figlia più piccola Lavinia, che compie gli anni proprio l’8 marzo. Una lettera in cui ha parlato di gender pay gap e di lotte per la parità ma anche ironicamente dei difetti degli uomini, che “non si alzano dal letto se hanno 36 di febbre”.

Durante la serata, spazio anche per la solidarietà con la Fondazione Stelle di Marisa e il videomessaggio della Presidente Daniela Ferolla.