giovedì, 11 Dicembre , 25

SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente 11 dicembre 2025

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Ucraina-Russia, i no di Mosca e il nuovo obiettivo di Putin: lo scenario

(Adnkronos) - Tre no e un nuovo obiettivo....

Meloni riceve il premio Thatcher: “Io un soldato al servizio di un’idea”

(Adnkronos) - Margaret Thatcher è stata "una donna...

Europa League, Celtic-Roma 0-3 e Celta Vigo-Bologna 1-2 – Rivivi i match

(Adnkronos) - Vincono Roma e Bologna in Europa...
eurovision-2026,-anche-nemo-contro-la-partecipazione-di-israele:-“restituisco-il-trofeo”
Eurovision 2026, anche Nemo contro la partecipazione di Israele: “Restituisco il trofeo”

Eurovision 2026, anche Nemo contro la partecipazione di Israele: “Restituisco il trofeo”

MondoEurovision 2026, anche Nemo contro la partecipazione di Israele: “Restituisco il trofeo”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Dopo il forfait di Spagna, Slovenia, Paesi Bassi, Irlanda e Islanda all’Eurovision 2026 a causa della partecipazione di Israele, anche il vincitore dell’edizione 2024 della kermesse, Nemo, ha deciso di protestare. Attraverso il suo profilo Instagram, il cantante svizzero ha scritto: “L’anno scorso ho vinto l’Eurovision e con esso mi è stato assegnato il trofeo. E anche se sono immensamente grato alla comunità che ruota attorno a questo concorso, oggi non sento più che questo premio debba stare sul mio scaffale. L’Eurovision afferma di sostenere l’unità, l’inclusione e la dignità  per tutti. Questi valori hanno reso questo concorso  significativo per me. Ma la continua partecipazione di Israele,  durante quello che la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite ha definito un genocidio, mostra un chiaro conflitto tra questi ideali e le decisioni prese dall’Ebu”, ha spiegato Nemo sottolineando che la sua critica è rivolta al sistema ‘Eurovision’. “Il concorso è stato ripetutamente utilizzato per ammorbidire l’immagine di uno Stato accusato di gravi  illeciti, mentre l’Ebu insisteva sul fatto che l’Eurovision è  ‘apolitico’”.

Poi il cantante spiega che “quando interi Paesi  si ritirano a causa di questa contraddizione, dovrebbe essere chiaro  che c’è qualcosa di profondamente sbagliato. Ecco perché ho deciso di restituire il mio trofeo alla sede dell’Ebu a Ginevra. Con gratitudine e con un messaggio chiaro: vivete secondo ciò che affermate. Aspetto il momento in cui le parole e le azioni saranno in linea. Fino ad allora, questo trofeo è vostro”, ha concluso.

View this post on Instagram A post shared by Nemo (@nemothings)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.