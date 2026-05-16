domenica, 17 Maggio , 26

Eurovision 2026, vince la Bulgaria con Dara: chi è la cantante di Bangaranga

(Adnkronos) - È la Bulgaria a vincere a...

Usa-Iran, Trump pensa a nuovi attacchi. Teheran: “Pedaggi per Hormuz”

(Adnkronos) - "La calma prima della tempsta". Donald...

Rauti: “Diplomazia scientifica centrale per dialogo”

(Adnkronos) - L'intervento del sottosegretario alla Difesa Isabella...

Eurovision, il grido dopo l’esibizione di Israele: il messaggio di Noam Bettan

(Adnkronos) - "Am Yisrael Chai", ovvero 'Il popolo...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOEurovision 2026, trionfa la Bulgaria. Sal Da Vinci è quinto
eurovision-2026,-trionfa-la-bulgaria.-sal-da-vinci-e-quinto
Eurovision 2026, trionfa la Bulgaria. Sal Da Vinci è quinto
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Eurovision 2026, trionfa la Bulgaria. Sal Da Vinci è quinto

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) –
La Bulgaria vince l’Eurovision 2026, Sal Da Vinci chiude al quinto posto per l’Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 516 punti – tra giurie di qualità e televoto – precedendo Israele, secondo a 343, e Romania, terza a 296. Quarto posto per l’Australia con 287 punti. Sal Da Vinci è quinto a 281 dopo l’esibizione con ‘Per sempre sì’, il brano trionfatore a Sanremo 2026. 

 

Classe 1998, Dara è una delle artiste più apprezzate della scena pop bulgara, già nota al grande pubblico come coach del talent “The Voice of Bulgaria”. La sua canzone, il cui titolo si traduce con “Caos”, è un potente inno alla libertà personale e alla ribellione che ha evidentemente convinto le giurie e il televoto europeo. Sal Da Vinci, 22esimo a esibirsi, ha conquistato il pubblico di Vienna. La sua performance di “Per sempre sì”, impreziosita da un abito da sposa con il tricolore e fuochi d’artificio, gli è valsa la quinta posizione finale, mantenendo l’Italia nella top 5. 

 

Questa edizione sarà però ricordata anche per le forti contestazioni legate alla partecipazione di Israele, che hanno portato al ritiro dalla gara di cinque paesi: Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia e Spagna. Al termine della sua esibizione, l’artista israeliano Noam Bettan (classificatosi in ventesima posizione) ha gridato “Am Yisrael Chai” (“Il popolo di Israele vive”), un potente slogan di resilienza. Sulla stessa scia, anche la cantante ucraina Viktorija Leléka ha concluso la sua performance con un messaggio politico, gridando “Slava Ukraini!” (“Gloria all’Ucraina!”), simbolo della resistenza del suo paese. 

 

La classifica finale dell’Eurovision: 

1. Bulgaria 516 punti 

2. Israele 343 

3. Romania 296 

4. Australia 287 

5. Italia 281
 

6. Finlandia 279 

7. Danimarca 243 

8. Moldova 226 

9. Ucraina 221 

10. Grecia 220 

11. Francia 158 

12. Polonia 150 

13. Albania 145 

14. Norvegia 134 

15. Croazia 124 

16. Repubblica Ceca 113 

17. Serbia 90 

18. Malta 89 

19. Cipro 75 

20. Svezia 51 

21. Belgio 36 

22. Lituania 22 

23. Germania 12 

24. Austria 6 

25. Regno Unito 1. 

 

Previous article
Usa-Iran, Trump pensa a nuovi attacchi. Teheran: “Pedaggi per Hormuz”
Next article
Eurovision 2026, vince la Bulgaria con Dara: chi è la cantante di Bangaranga

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Eurovision 2026, vince la Bulgaria con Dara: chi è la cantante di Bangaranga

(Adnkronos) - È la Bulgaria a vincere a sorpresa l'Eurovision Song Contest 2026. Dara, con il suo brano 'Bangaranga', ha conquistato il palco della...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa-Iran, Trump pensa a nuovi attacchi. Teheran: “Pedaggi per Hormuz”

(Adnkronos) - "La calma prima della tempsta". Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Rauti: “Diplomazia scientifica centrale per dialogo”

(Adnkronos) - L'intervento del sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti ai Capri Talks, organizzati da Spin Factor. 
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Eurovision, il grido dopo l’esibizione di Israele: il messaggio di Noam Bettan

(Adnkronos) - "Am Yisrael Chai", ovvero 'Il popolo di Israele vive'. Con queste parole Noam Bettan, l'artista che rappresenta Israele, ha concluso la sua...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.