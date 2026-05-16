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Eurovision 2026, vince la Bulgaria con Dara: chi è la cantante di Bangaranga
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Eurovision 2026, vince la Bulgaria con Dara: chi è la cantante di Bangaranga

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By Redazione-web

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(Adnkronos) – È la Bulgaria a vincere a sorpresa l’Eurovision Song Contest 2026. Dara, con il suo brano ‘Bangaranga’, ha conquistato il palco della Wiener Stadthalle di Vienna, regalando al suo Paese la prima, storica vittoria nella competizione musicale europea. Classe 1998, Dara è una delle artiste più apprezzate della scena pop bulgara, già nota al grande pubblico come coach del talent “The Voice of Bulgaria”. La sua canzone, il cui titolo si traduce con “Caos”, è un potente inno alla libertà personale e alla ribellione che ha evidentemente convinto le giurie e il televoto europeo. 

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