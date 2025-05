eurovision,-anche-gabry-ponte-e-tommy-cash-conquistano-la-finale

Per l’Italia sabato ci sarà Lucio Corsi, grande festa a Basilea

Basilea, 14 mag. (askanews) – Basilea capitale della musica per una settimana, per le strade della città Svizzera si respira un’atmosfera allegra e piena di energia. E’ l’effetto dell’Eurovision Song Contest 2025, che sta sempre di più conquistando il favore del pubblico mondiale. Dopo la prima semifinale si registra un grande successo per l’Italia che è già tra le “Big Five” con Spagna, Francia, Germania e Regno Unito, si sono infatti classificati per il gran finale di Sabato anche San Marino con Gabri Ponte e Tommy Cash col tormentone Espresso Macchiato. E proprio il producer multiplatino con la sua Tutta l’Italia ha conquistato il pubblico con energia e potenza.”Grazie dal profondo del cuore agli amici di San Marino che mi hanno supportato, a tutti i fan dall’Italia e da tutto il mondo che mi hanno votato. E’ un grande onore essere qui”.Lucio Corsi che rappresenta l’Italia ha cantato “Volevo Essere Un Duro” con cui si è piazzato al secondo posto a Sanremo, dimostrando ancora una volta di essere un outsider portando a Basilea un atmosfera anni ’70, ma mettendo al centro la musica e le parole.”Grazie a tutti del supporto, votate chi volete e a presto”.La prima serata in diretta su Rai 2 ha raggiunto il 12,2% di share con un gran balzo rispetto al debutto al 9,5% dello scorso anno.