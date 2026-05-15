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Eurovision, chi sono i 25 finalisti di stasera: l’ordine di uscita e quando canta Sal Da Vinci
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Eurovision, chi sono i 25 finalisti di stasera: l’ordine di uscita e quando canta Sal Da Vinci

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Questa sera, sabato 16 maggio, andrà in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2026. Sono 25 le nazioni che si contenderanno la vittoria. L’Italia, con Sal Da Vinci e la sua ‘Per sempre sì’, canterà in posizione 22.  

La serata alla Wiener Stadthalle ha promosso gli ultimi dieci paesi finalisti. Spicca il ritorno nella finale dell’Australia con Delta Goodrem e la conferma della striscia positiva dell’Ucraina, mai eliminata in semifinale. Buona performance per la Romania, che rientra tra i preferiti. Sorpresa per l’eleminazione della Svizzera, che mancava la finale da otto anni. I 10 paesi qualificati dalla seconda semifinale sono: Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Malta, Cipro, Albania, Danimarca e Cechia. 

Nell’ordine di uscita della finale, la posizione 22 dell’Italia è considerata favorevole, inserita nella parte finale della serata, subito dopo Cipro e prima della Norvegia. Tra i favoriti per la vittoria, la Finlandia si esibirà per 17esima, la Grecia per sesta e l’Australia per ottava. Ad aprire la serata sarà la Danimarca, mentre l’Austria, paese ospitante, chiuderà la competizione in 25esima posizione.  

Di seguito l’ordine di esibizione completa della finale di sabato 16 maggio: Danimarca, Germania, Israele, Belgio, Albania, Grecia, Ucraina, Australia, Serbia, Malta, Cechia, Bulgaria, Croazia, Regno Unito, Francia, Moldova, Finlandia, Polonia, Lituania, Svezia, Cipro, Italia, Norvegia, Romania e Austria. 

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