eurovision,-i-manifesti-‘elettorali’-di-tommy-cash-per-la-vittoria

ROMA – Non bastava il suo tormentone musicale su tutti i social (impossibile non aver mai sentito ‘Espresso Macchiato’) ora Tommy Cash è diventato virale sui muri di Roma (in foto un manifesto nel quartiere di San Paolo). Il rapper di Tallin (Estonia) di 33 anni, conosciuto come visual artist capace di creare e interpretare le tendenze globali in chiave originale e umoristica, si è fatto conoscere in tutto il mondo per il suo immaginario stravagante e ironico. E stravagante è anche la sua quasi ‘campagna elettorale’ per l’Eurovision che prende il via questa sera a Basilea, in Svizzera. La kermesse canora internazionale entra nel vivo oggi con la prima semifinale, in onda in diretta da Basilea dalle 21.00 su Rai 2 e anteprima dalle 20.15.

“Voglio vincere l’Eurovision e la mia canzone è la più orecchiabile fra quelle in gara”, ha sempre detto nelle sue interviste. E come aveva già raccontato, la nascita del brano è stata del tutto naturale: “Amo l’Italia e la musica italiana, ci sono stato tante volte e mi è venuto naturale. È una lingua molto musicale, mentre ad esempio non ho mai scritto in estone. E poi il caffè è una cosa che unisce tutti”. Insomma, Tommy Cash è pronto a dare battaglia la nostro connazionale Lucio Corsi.

