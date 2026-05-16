sabato, 16 Maggio , 26

Usa-Iran, Trump pensa a nuovi attacchi. Teheran: “Pedaggi per Hormuz”

(Adnkronos) - "La calma prima della tempsta". Donald...

Rauti: “Diplomazia scientifica centrale per dialogo”

(Adnkronos) - L'intervento del sottosegretario alla Difesa Isabella...

Amministrative, candidato sindaco del cosentino sale sul palco vestito da Pinocchio

(Adnkronos) - Sul palco del comizio elettorale travestito...

Modena, auto sulla folla: il video delle telecamere

(Adnkronos) - Le telecamere sulla via Emilia a...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOEurovision, il grido dopo l'esibizione di Israele: il messaggio di Noam Bettan
eurovision,-il-grido-dopo-l’esibizione-di-israele:-il-messaggio-di-noam-bettan
Eurovision, il grido dopo l’esibizione di Israele: il messaggio di Noam Bettan
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Eurovision, il grido dopo l’esibizione di Israele: il messaggio di Noam Bettan

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) –
“Am Yisrael Chai”, ovvero ‘Il popolo di Israele vive’. Con queste parole Noam Bettan, l’artista che rappresenta Israele, ha concluso la sua esibizione sul palco dell’Eurovision Song Contest 2026, in onda questa sera, sabato 16 maggio, su Rai 1.  

 

La frase, pronunciata al termine della performance, è un noto slogan di solidarietà. Esprime la forza e la resilienza della nazione ebraica ed è storicamente utilizzata come affermazione della continuità e dell’identità, in particolare durante periodi di forti avversità. 

Previous article
Amministrative, candidato sindaco del cosentino sale sul palco vestito da Pinocchio
Next article
Rauti: “Diplomazia scientifica centrale per dialogo”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa-Iran, Trump pensa a nuovi attacchi. Teheran: “Pedaggi per Hormuz”

(Adnkronos) - "La calma prima della tempsta". Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Rauti: “Diplomazia scientifica centrale per dialogo”

(Adnkronos) - L'intervento del sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti ai Capri Talks, organizzati da Spin Factor. 
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Amministrative, candidato sindaco del cosentino sale sul palco vestito da Pinocchio

(Adnkronos) - Sul palco del comizio elettorale travestito da Pinocchio. È così che Agostino Chiarello, sindaco uscente di Campana, nel Cosentino, e ricandidato alle...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Modena, auto sulla folla: il video delle telecamere

(Adnkronos) - Le telecamere sulla via Emilia a Modena documentano il momento in cui un'auto a folle velocità piomba sui pedoni nel centro della...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.