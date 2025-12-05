venerdì, 5 Dicembre , 25

Eurovision, l’Italia parteciperà all’Esc 2026 di Vienna

Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’Italia parteciperà alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. E’ quanto si legge in una nota Rai, in cui si ricorda che “in qualità di membro dei Big Five, l’Italia è da sempre tra i Paesi che hanno creduto e investito nell’Eurovision Song Contest, contribuendo in modo significativo, anche economicamente, al suo sviluppo e al suo successo internazionale”. 

“Negli ultimi anni – prosegue la Rai – il nostro impegno è cresciuto costantemente, a testimonianza del valore che attribuiamo a un evento che rappresenta la più longeva manifestazione musicale internazionale, capace di unire culture diverse
in una celebrazione comune. L’impegno di Rai all’interno della competizione è conferma della volontà di rafforzare il ruolo dell’Italia nella promozione di musica, cultura e spettacolo a livello internazionale. In questa ottica Rai, nel dibattito all’interno di Ebu, ha sostenuto la partecipazione del broadcaster pubblico israeliano Kan alla prossima edizione”. 

 

