eurovision-song-contest,-stasera-la-finale:-dove-vederla,-scaletta-e-paesi-in-gara

(Adnkronos) – La finalissima dell’Eurovision Song Contest andrà in onda questa sera, sabato 17 maggio, in prima serata su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay. Dopo la seconda semifinale, ecco quali sono i Paesi qualificati che hanno conquistato il televoto e qual è la scaletta delle esibizioni di ogni singolo artista.

I 10 Paesi che hanno conquistano il televoto nella seconda semifinale sono: Lituania con Katarsis (Tavo Akys), Israele con Yuval Raphael (New Day Will Rise), Armenia con Parg (Survivor), la Danimarca con Sissal (Hallucination), l’Austria con JJ (Wasted Love), il Lussemburgo con Laura Thorn (La Poupée Monte Le Son), la Finlandia con Erika Vikman (Ich komme), la Lettonia con Tautumeitas (Bur Man Laimi), Malta con Miriana Conte (Serving) e la Grecia con Klavdia (Asteromáta).

Gli artisti vanno ad aggiungersi così ai vincitori della prima semifinale, e cioè Norvegia, Albania, Svezia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Estonia, Portogallo e Ucraina. In gara con accesso diretto alla finale anche i ‘big’, tra cui l’Italia con Lucio Corsi e la sua ‘Volevo essere un duro’.

1. Norvegia | Kyle Alessandro – Lighter

2 Lussemburgo | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

3. Estonia | Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. Israele | Yuval Raphael – New Day Will Rise

5. Lituania | Katarsis – Tavo Akys

6. Spagna | Melody – ESA DIVA

7. Ucraina | Ziferblat – Bird of Pray

8. Regno Unito | Remember Monday – What The Hell Just Happened?

9. Austria | JJ – Wasted Love

10. Islanda | VÆB – RÓA

11. Lettonia | Tautumeitas – Bur Man Laimi

12. Paesi Bassi | Claude – C’est La Vie

13. Finlandia | Erika Vikman – ICH KOMME

14. Italia | Lucio Corsi | Volevo Essere Un Duro

15. Polonia | Justyna Steczkowska – GAJA

16. Germania | Abor & Tynna – Baller

17. Grecia | Klavdia – Asteromáta

18. Armenia | PARG – SURVIVOR

19. Svizzera | Zoë Më – Voyage

20. Malta | Miriana Conte – SERVING

21. Portogallo | NAPA – Deslocado

22. Danimarca | Sissal – Hallucination

23. Svezia | KAJ – Bara Bada Bastu

24. Francia | Louane – maman

25. San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia

26. Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm

Per la serata finale, il pubblico italiano potrà indicare la propria canzone preferita attraverso il televoto e il voto online (ma non potrà votare per la canzone dell’Italia), contribuendo al risultato finale della manifestazione. I codici a due cifre, che serviranno per votare la propria canzone preferita, verranno svelati prima di ogni esibizione.