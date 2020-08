Eurozona al bivio: il Covid morde l’economia, la ripresa perde slancio

AGI – L’indice Pmi dell’Eurozona perde slancio ad agosto e scende ai minimi da due mesi, soprattutto a causa dall’aumento dei contagi in varie parti dell’area dell’euro e per le rinnovate restrizioni, che incidono in particolare sul settore dei servizi. L’indice Pmi composito dell’Eurozona, calcolato da Ihs Markit, frena a 51,6 punti, dai 54,3 punti di luglio, pur restando sopra la soglia dei 50 punti che separa le fasi di espansione da quelle di contrazione. I dati, all’interno dei Paesi e fra i diversi Stati, sono contrastanti. In Germania il Pmi composito scende da 55,3 a 53,7 punti, ma il Pmi manifatturiero della prima potenza industriale europea riparte e avanza a 53 punti dai 51 punti di luglio,

