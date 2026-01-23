eurozona,-indice-pmi-stabile-a-51.5-punti:-ripresa-risulta-fragile

Indice HCOB PMI Flash Composito di Produzione dell’Eurozona redatto da S&P Global

Resta stabile la fiducia nel comparto imprese dell’Eurozona, con una ripresa considerata fragile: a gennaio, l’Indice HCOB PMI Flash Composito di Produzione per l’Eurozona fornito da S&P Global è rimasto fermo a 51.5, lo stesso valore di dicembre.

Questo numero indica un lieve aumento nella produzione del settore privato dell’Eurozona. Anche se l’attività economica continua a mostrare segni di crescita, l’attuale espansione è stata la più lenta dal mese di settembre e coincide con un valore già registrato. Di conseguenza, il numero totale dei mesi in cui la produzione ha mostrato un incremento sale a 13.

A gennaio, la produzione manifatturiera torna a segnare un aumento, dopo un calo avvenuto a fine 2025, che è stato il primo in dieci mesi. Tuttavia, il tasso di crescita è stato solo leggermente superiore. Nel contempo, il settore dei servizi ha mostrato un’espansione continua, ma il valore registrato è il più basso degli ultimi quattro mesi.

Commentando i dati PMI flash, il Dr. Cyrus de la Rubia, Economista Capo presso Hamburger Commercial Bank, ha affermato che “la ripresa sembra ancora parecchio fragile. L’indicatore principale del PMI continua a indicare debolezza nel manifatturiero, e nel terziario mostra un’espansione ma di entità inferiore rispetto al mese precedente. La crescita economica complessiva rimane costante. Riguardo alle aspettative future, il modesto aumento dei nuovi ordini non è affatto un segnale di cambiamento. Al contrario, l’inizio di quest’anno fa presagire un trend che continuerà nei mesi a venire”, ha concluso.

Ciro Di Pietro