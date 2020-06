Eurozona, migliora ancora il clima di fiducia dei consumatori

A giugno, l’indicatore di fiducia dei consumatori ha continuato la ripresa del mese precedente sia nell’area dell’euro che nell’UE, come mostrano i dati della Commissione UE.

L’indice per l’area euro è cresciuto di 4,1 punti a meno 14,7, mentre nell’UE l’indice è aumentato di 3,9 punti a meno 15,6,

“Entrambi gli indicatori rimangono ben al di sotto delle loro medie a lungo termine di meno 11,1 per l’area dell’euro e meno 10,5 per l’intera UE”, precisa l’esecutivo.

(ITALPRESS).

