eva-herzigova-a-belve,-l’intervista-non-convince:-“fastidiosa,-ride-e-non-dice-nulla”

martedì, 18 Novembre , 25

(Adnkronos) –
Eva Herzigova a Belve non convince il pubblico. La supermodella è stata ospite oggi, martedì 18 novembre, per sottoporsi alle domande incalzanti di Francesca Fagnani, alle quali ha spesso faticato a rispondere.  

Il ritratto che ne è venuto fuori è quello di un’intervista segnata da lunghi silenzi e risate fragorose, “fastidiose”, per citare alcuni utenti su X. Un’intervista che non ha incontrato il favore del pubblico. Proprio su X diversi utenti hanno criticato la supermodella per le sue risposte giudicate “poco sensate”. Più volte Fagnani ha ﻿posto delle domande a Herzigova senza ottenere una risposta diretta. E sui social c’è chi si è chiesto, ironicamente, se la modella fosse stata costretta a rilasciare l’intervista: “Miss simpatia”, “È andata a Belve per ammazzarsi dalle risate e non dire niente”. “Non ha dato una risposta di senso compiuto”, si legge sulla piattaforma.  

Alcuni hanno paragonato la sua presenza a quella di altre modelle ospiti in passato, come Carla Bruni: “Pensavo che Bruni fosse la classica modella snob, invece si è rivelata un’altra persona ma Herzigova…”. Premiata invece la capacità di Francesca Fagnani di riuscire a mantenere alto il livello dell’intervista nonostante le evidenti difficoltà.  

