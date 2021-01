AGI – Il Campidoglio degli Stati Uniti è stato temporaneamente chiuso per una “minaccia alla sicurezza” dopo che un piccolo incendio si era sviluppato vicino a un accampamento di senzatetto, ad alcuni isolati di distanza. I vigili del fuoco sono subito intervenuti e le prove per il giuramento del nuovo presidente Joe Biden, in programma mercoledì, sono potute riprendere dopo una breve sospensione. Il Secret Service ha subito rassicurato che non c’erano pericoli per la pubblica incolumità.

L’articolo Evacuato Capitol Hill per un incendio in zona, allarme rientrato proviene da Notiziedi.

