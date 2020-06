“Evasi o rintanati”, l’identikit degli italiani nella Fase 2

AGI – C’è chi ha vissuto il lockdown come un incubo, e la riapertura come una evasione da vivere in modo aggressivo e deflagrante, e chi si era adattato alla nuova condizione vissuta come ovattata e priva di rischi, e continua a rintanarsi nel suo rifugio. Due condizioni opposte ma altrettanto patologiche, che colpiscono almeno 3 milioni di italiani in queste prime settimane di Fase 2.

Lo sottolinea all’AGI Massimo di Giannantonio, presidente della Società italiana di Psichiatria (Sip), che fa un quadro degli estremi più problematici rispetto a “una massa di milioni di persone che hanno compreso la situazione,

