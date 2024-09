Evasione fiscale e riciclaggio: Irene Pivetti condannata a 4 anni

L’ex presidente della Camera: “Io condannata? E’ solo il primo tempo” Milano, 26 set. (askanews) – Condannata a 4 anni di carcere: si è chiuso così, al Tribunale di Milano, il processo che vedeva l’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, imputata per evasione fiscale e autoriciclaggio. Il Tribunale ha accolto la richiesta di condanna formulata dal pm Giovanni Tarzia durante la sua requisitoria.

I giudici della quarta sezione penale hanno anche condannato a 2 anni di carcere (contro i 3 anni chiesti dal pm) il pilota di rally ed ex campione di Gran Turismo Leonardo “Leo” Isolani, protagonista insieme all’ex presidente della Camera di una serie di operazioni commerciali servite – secondo l’accusa formulata dalla procura di Milano – a riciclare denaro illecito, frutto di una maxi evasione fiscale.

“Io sono perfettamente innocente, avremo modo di chiarirlo in appello. Era chiaro che non poteva esserci un’assoluzione qui, non mi aspettavo niente di diverso”. Così l’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, ha commentato la sentenza del Tribunale di Milano. “Vedete, non è che voi siete qui perchè ci sono io – ha puntualizzato rivolta ai giornalisti -. E’ che io sono qui perchè ci siete voi, perchè questo è un processo che è iniziato con il desiderio di creare risonanza mediatica. Era ovvio che sarebbe finito così il primo tempo, ma ripeto, è il primo tempo”. Insomma, ha ribadito Pivetti, “mi aspettavo una condanna perchè la logica di tutto questo procedimento, al di là della professionalità di tutte le parti coinvolte, è stata montata in questa maniera e quindi non poteva che finire così. Ma, insisto, questo è il primo tempo”.

