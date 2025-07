evaso-dal-carcere-di-novara,-arrestato-a-milano-mentre-balla-e-canta

(Adnkronos) –

Evaso durante un permesso di lavoro dal carcere di Novara, è stato arrestato davanti alla Stazione Centrale di Milano dalla Polfer, intervenuta martedì notte per un gruppo di persone che ballavano e cantavano in piazza, creando disturbo.

Gli agenti durante gli accertamenti hanno riconosciuto l’uomo, italiano di 53 anni, per il quale era stata diramata una nota di ricerca dal momento che, dopo essere uscito in permesso per motivi di lavoro, non aveva fatto nella casa circondariale di Novara, dove era detenuto.

Il 53enne quella stessa mattina era stato raggiunto anche da un altro ordine di cattura emesso dalla procura di Novara, perché destinatario della misura detentiva per un definitivo pena da espiare.