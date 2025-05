Istituzioni, studiosi e mondo dello sport insieme a Sorrento il 20 maggio prossimo

SORRENTO – “La vela rappresenta un potente strumento per la promozione del territorio. Uno sport che non solo attira appassionati da tutto il mondo, contribuendo alla crescita economica delle località costiere, ma che valorizza le bellezze naturali e culturali dei luoghi ospitanti, promuovendo un turismo sostenibile rispettoso dell’ecosistema”.

Ne è convinto il sindaco di Sorrento (Napoli), Massimo Coppola, annunciando l’evento in programma martedì 20 maggio (ore 18), nella sede del Comune, sul tema “Eventi sportivi e vela per lo sviluppo sostenibile dei territori” organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche/Istituto per le Tecnologie della Costruzione (Itc) insieme con Amministrazione Comunale, RETE Association for Collaboration between Ports and Cities, Circolo del Remo e della Vela Italia e Federvela, Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Per Massimo Clemente, direttore dell’Itc, “Lo sport è un riconosciuto veicolo di crescita civile nella formazione dei nostri giovani. Sul piano dello sviluppo di territori, le manifestazioni sportive sono sempre più diffuse e affermate come strumento di promozione e sviluppo di città e regioni”.

Saranno affrontati temi importanti quali la valorizzazione del mare e delle coste attraverso lo sport velico, le opportunità offerte dalle manifestazioni sportive per la crescita economica e turistica dei territori, nonché il contributo dell’educazione sportiva alla formazione delle giovani generazioni e al benessere delle comunità.

Inoltre, saranno proiettate le immagini delle precedenti edizioni delle Tre Golfi Sailing Week e le immagini della Luis Vuitton Cup e della America’s Cup di Barcellona.

Sono previsti gli interventi del sindaco Coppola, di Roberto Mottola di Amato, presidente del Circolo Italia.

A seguire, introdotte e moderate da Massimo Clemente (che è anche direttore scientifico RETE), le relazioni di Gabriele Carbonara (docente di Economia aziendale nella Parthenope), di David Pino (direttore del Port Vell di Barcellona e coordinatore dell’ultima Coppa America), di Francesco Lo Schiavo (past presidente Comitato regionale Federvela Campania).

“La Regata dei Tre Golfi – ricorda Mottola di Amato – è una regata d’altura organizzata dal Circolo Italia che ogni anno dal 1954 attraversa i tre golfi di Gaeta, Napoli e Salerno.

Da alcuni anni la Tre Golfi Sailing Week si svolge nelle acque di Sorrento, con grande successo di partecipazione e risalto internazionale”.

Nel 2024, da questa regata, è nata l’idea progetto di Città della Vela e del Mare, un’iniziativa del Comitato V Zona della Federazione Italiana Vela che vuole promuovere e valorizzare il mare e la costa della Campania, attraverso lo sport della vela e ospitando regate nazionali e internazionali.

Le conclusioni del convegno sono affidate ad Alessandra Priante, presidente di ENIT spa che analizzerà le sfide della promozione dell’offerta turistica italiana e dell’incremento dell’attrattività per target qualificati.