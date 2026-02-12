giovedì, 12 Febbraio , 26

Milano Cortina, Quirinale scrive a Gruber: “Richiesta sanzione a telecronista è notizia falsa”

(Adnkronos) - "Gentile dottoressa Gruber, in riferimento alle...

Superenalotto, la combinazione vincente di oggi 12 febbraio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti nella terza serata di Sanremo

(Adnkronos) - Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno...

Milano Cortina, Lollobrigida regina d’oro: “Brignone mi ha dato la carica”

(Adnkronos) - Francesca Lollobrigida entra definitivamente nella leggenda...
evento-a-milano-dibatte-servizi-segreti-italiani-e-intelligence-usa
Evento a Milano dibatte servizi segreti italiani e intelligence Usa

Evento a Milano dibatte servizi segreti italiani e intelligence Usa

Video NewsEvento a Milano dibatte servizi segreti italiani e intelligence Usa
Redazione-web
Di Redazione-web

A parlare anche l’ex agente segreto Marco Mancini

Milano, 12 feb. (askanews) – I servizi segreti italiani e l’intelligence Usa. Un tema che sembra una sfida al centro di un incontro che si è tenuto a Milano questa settimana. L’introduzione è stata di Stefano Carluccio, presidente del Centro Internazionale Brera che ha ospitato l’evento. A parlare Marco Mancini, già responsabile amministrativo al Dis per il comparto intelligence fino al luglio 2021. Oltre all’autore del libro “I servizi segreti italiani e l’intelligence USA. Da Gladio alla strategia della tensione” (Carocci, 2025), Niccolò Petrelli, docente di Studi Strategici con la moderazione di Andrea Vento, saggista e giornalista.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.