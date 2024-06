evento-d’arte-al-consolato-di-francia-a-napoli

ICRA Project celebra i 100 anni del Surrealismo

Appuntamento all’istituto Il Grenoble, tra letture, canzoni e classe aperta

Sono passati 100 anni (1924-2024) da quando André Breton presentò in Francia il suo primo manifesto del Surrealismo sancendo la nascita ufficiale.

ICRA Project/Accademia di Mimodramma (unica istituzione del genere in Italia) in accordo con il Consolato di Francia a Napoli celebrerà la ricorrenza il 26 giugno alle ore 18.30 alla Sala Dumas presso l’Istituto francese Il Grenoble in via F. Crispi a Napoli.

La serata sarà varata dal saluto della console di Francia a Napoli e direttrice dell’Istituto il Grenoble dott.ssa Lise Moutoumalaya; subito dopo ci sarà la Lectio magistralis del drammaturgo e filosofo Gianni Garrera su Sogno e creatività; seguirà, inoltre,la classe aperta intitolata Dinamo ritmi! con figure, azioni, esercizi e tecniche di Mime Corporel a cura di Michele Monetta, che guiderà 35 allievi attori; coniugate e tessute alle fitte azioni mimico-gestuali ci saranno letture sceniche, monologhi, musiche e canzoni francesi da A. Artaud, R. Queneau, G. Auric, E. Satie nell’interpretazione di Lina Salvatore e del M° Lorenzo Marino alla chitarra.

Tra i tanti dinamici movimenti delle avanguardie storiche del primo Novecento, il Surrealismo – partendo dalle basi relative alla psichiatria nelle teorie di Sigmud Freud – ha avuto lunga vita attraversando gran parte del XX secolo nelle arti figurative e poi in vari linguaggi artistici quali cinema, musica, teatro, poesia. A proposito del teatro lo sviluppo e la nascita in Francia del Mimo Corporeo ad opera di artisti come Etienne Decroux e J.Louis Barrault sarà fortemente legato all’esperienza surrealista nei temi e nelle forme.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: Istituto francese il Grenoble.

