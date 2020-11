Avversari in campo, oggi Carlo Ancelotti ha raccontato Diego Armando Maradona. L’attuale tecnico dell’Everton, ed ex guida tecnica del Napoli, ha parlato dell’argentino in occasione della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i Leeds. La sfida andrà in scena a partire dalle 18.30 di domani.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE DI PIRLO SU MARADONA

Maradona, le parole di Ancelotti

“Ho bei ricordi del mio rapporto con lui. Era un grande uomo ed è stato il nostro migliore rivale. Si tratta di una grande perdita per il calcio, anche se la sua memoria e il suo percorso in questo sport vivranno in eterno. Ha dato una spinta incredibile alla crescita del calcio italiano.

La Mano de Dios? Era fallo di mano ma nessuno lo ha notato ma il suo valore non si spiega solo con quella giocata. Io c’ero in quel Mondiale, lo ha vinto da solo, anche se aveva grandi compagni di squadra. Non ho alcun dubbio: dobbiamo ricordare tutto quello che ha fatto in Messico con la palla, non solo quello che è successo contro l’Inghilterra e quell’episodio”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU FACEBOOK

The post Everton, Ancelotti: “Maradona è stato il nostro miglior rivale. Ha fatto crescere il calcio italiano” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento