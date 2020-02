Everton, Ancelotti: “Sta andando bene, non dovevo rigenerarmi. Futuro in Italia? Napoli mi aspetta”

Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport della sua avventura in Premier League e del passato sfortunato a Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ancelotti svela il futuro

“Sta andando bene, non avevo bisogno di essere rigenerato, stavo molto bene a Napoli ma come spesso succede nel calcio si è giudicati dai risultati, che non erano in linea con i valori della squadra. E’ stata una scelta giusta, ora vado meglio io e va meglio il Napoli. Non sono qui per parlare del Napoli, la considero un’esperienza chiusa. Futuro in Italia? Ripeto: Napoli è stata una bellissima esperienza. Ho conosciuto giocatori nuovi, è una straordinaria città. Napoli è sempre lì che mi aspetta per le vacanze”.

