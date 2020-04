Everton, Kean ad un party: multa salata in arrivo! I dettagli

Un atteggiamento sbagliato e poco rispetto per il momento delicato: si parla di Moise Kean, l’attaccante dell’Everton di Carlo Ancelotti. Il calciatore italiano infatti è stato colto da un video in mezzo a un party.

Kean vìola, multa in arrivo

Nulla di strano, a parte il fatto che siano vietati gli assembramenti. Eppure questo non ha fermato il calciatore di Carletto: video e party, classica vita da calciatore. Peccato che poi sia finito tutto in rete. Sgomento e duri commenti da parte degli inglesi e degli stessi tifosi dell’Everton: l’attaccante è stato subito bersaglio di tante critiche. La stessa società inglese ha deciso di multare l’ex Juventus per 160 mila sterlina, circa 180 mila euro: un atteggiamento poco rispettoso e meritevole di una multa ben salata.

