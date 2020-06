“Evitare che l’usura si approfitti della difficoltà delle famiglie”. L’appello di Mattarella

“Le donne e gli uomini della Guardia di Finanza si stanno prodigando ora per scongiurare che le contingenti difficoltà di famiglie e imprese possano essere strumentalizzate dalla criminalità organizzata attraverso il riciclaggio e l’usura nonché per assicurare che gli aiuti economici non siano oggetto di tentativi di sviamento e di appropriazione indebita”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al comandante generale della Guardia di Finanza, generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana, in occasione del 246 esimo anniversario della fondazione del corpo. La Guardia di Finanza, afferma il Capo dello Stato, è una “moderna ed efficiente Forza di Polizia vocata alla tutela della legalità in ambito economico e del regolare funzionamento dei mercati”.

