A Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex agente di Lorenzo Insigne, Antonio Ottaiano, che ha commentato l’episodio di ieri sera al termine di Sassuolo-Napoli, quando il capitano azzurro ha sfogato la sua rabbia contro i cartelloni pubblicitari. Di seguito le sue parole.

L’ex agente di Insigne sul gesto di Lorenzo

“Stiamo parlando di un qualcosa che è abbastanza normale. Non so quale calciatore del Napoli ieri non c’è rimasto male e quale tifoso non si sia arrabbiato ieri. Quel fallo laterale andava buttato sulla bandierina del calcio d’angolo. Ma sono cose della partita che verranno accantonate già a partire dalla prossima partita. Credo che il Il calciatore in genere vive la partita a seconda del suo modo di essere. Io mi chiedo quale sia stata la reazione di Gattuso. Credo che ci si debba concentrare sull’approccio di alcuni calciatori non della reazione di Insigne. Come si fa a prendere questi gol?”.

The post Ex agente Insigne: “Il gesto di Lorenzo penso sia normale, piuttosto discuterei dell’approccio di alcuni calciatori” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento