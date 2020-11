Ex bandiera Juve crede nel Napoli: “Il covid deciderà il campionato, gli azzurri possono vincere”

Angelo Di Livio, ex centrocampista di Juventus e Fiorentina è intervenuto in esclusiva sulle colonne del portale Cittaceleste.it (che segue le vicende di casa Lazio). Secondo l’ex calciatore anche il Napoli si può, a tutti gli effetti, accreditare alla lotta per il titolo finale. Queste le sue dichiarazioni riprese dalla nostra redazione:

“Questo è un campionato Covid permettendo. Può succedere di tutto. Fonseca ieri ha perso Dzeko, per esempio. Questo è un campionato strano e lo possono vincere 5-6 squadre comprese le romane. Poi la Juve, l’Inter, l’Atalanta, il Napoli, il Milan. Prevarranno anche quelle squadre che saranno fortunate nel non riscontrare positività in giocatori determinanti per arrivare a dama”.

