Ex comandanti del Gruppo Wagner confessano: in Ucraina abbiamo ucciso anche bambini

Roma, 17 apr. (askanews) – Vertici del Gruppo Wagner hanno fornito racconti dettagliati sulla brutale uccisione di persone in Ucraina, compresa l’esecuzione di oltre venti bambini e ragazzi e la detonazione di una fossa che conteneva oltre 50 prigionieri feriti. Confessioni contenute in un video pubblicato oggi. Gli ex comandanti dei mercenari filorussi hanno raccontato che gli ordini provenivano sia da Prigozhin che dai comandanti dei reparti. Prigozhin ha inoltre approvato i metodi terroristici e la brutalità degli omicidi.

“Ho eseguito l’ordine con le mie stesse mani – ho ucciso bambini (…) Ci è stato ordinato di fare fuori tutti (…) Abbiamo ucciso chiunque: donne, uomini, pensionati e bambini, compresi i più piccoli, di cinque anni”, ha raccontato l’ex prigioniero russo Azamat Uldarov. L’ex comandante Alexei Savichev ha affermato che dopo lo scambio di prigionieri di guerra nel febbraio 2023, gli ufficiali russi hanno dato ordine di “sparare senza proferire parola” a chiunque avesse più di 15 anni. Circa 10 ragazzi sono stati giustiziati insieme ad altri. Savichev ha anche rivelato che la mancata obbedienza agli ordini, inclusa l’uccisione di civili, ha provocato l’esecuzione mediante fucilazione. Dopo la pubblicazione delle testimonianze, il capo dell’Ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, ha affermato che non ci sono state abbastanza confessioni e che è necessaria una punizione “dura ed equa”.

“I terroristi russi hanno confessato l’assassinio di bambini ucraini a Bakhmut e Soledar. Si tratta di criminali di guerra del Gruppo Wagner, ma questo fa luce sui crimini dell’esercito russo in Ucraina. Rapiscono i nostri figli e li uccidono (…) Appureremo tutti i fatti sui crimini e troveremo tutti coloro che li hanno commessi. Stiamo facendo di tutto per riportare indietro i nostri figli”, ha scritto su Telegram. Gulagu.net ha intervistato ex prigionieri russi reclutati da Wagner. Sia Uldarov sia Savichev sono stati graziati personalmente dal presidente russo Vladimir Putin tra la fine di agosto e l’inizio di settembre 2022, e il progetto afferma che entrambi sono “al 100% in Russia”.

