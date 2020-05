Ex concorrente del Grande Fratello 10 arrestato per mafia: ecco chi è

Daniele Santoianni, è così che si chiama l’ex concorrente del Grande Fratello 10 che è stato arrestato per mafia. Partecipò alla decima edizione del reality condotto allora da Alessia Marcuzzi. Il concorrente, fu soprannominato sosia di Riccardo Scamarcio, per l’evidente somiglianza con l’attore.

Daniele Santoianni, arrestato per mafia, partecipò al Grande Fratello 10

Alla decima edizione del programma prodotto da Endemol arrivò anche un bel ragazzo di nome Daniele Santoianni, nato a Termoli definendosi: “molto socievole, un po’ lunatico e fin troppo schietto”.

La sua somiglianza con l’attore Scamarcio era evidente e i sogni nel cassetto erano molti. Infatti nella sua scheda tecnica c’era scritto: “È l’opportunità giusta capitata nel momento giusto”.

Tuttavia, ora è stato coinvolto nell’arresto nell’ambito di un’operazione antimafia. L’ex broker Daniele Santoianni, 39 anni, è infatti tra le 91 persone arrestate all’alba di oggi dalla Guardia di Finanza di Palermo nell’ambito della maxi operazione che ha colpito lo storico clan mafioso dell’Acquasanta di Palermo.

Daniele Santoianni agli arresti domiciliari per Mafia

Santoianni, al momento agli arresti domiciliari, secondo i magistrati, sarebbe prestanome di una società di commercializzazione del caffè tra Palermo-Milano.

Pare infatti che l’ex gieffino era stato nominato rappresentante legale della Mok Caffè S.r.l., ditta che commerciava in caffè, di fatto nella disponibilità della cosca. “Con ciò – scrive il gip nell’ordinanza di convalida del fermo – alimentando la cassa della famiglia dell’Acquasanta e agevolando l’attività dell’associazione mafiosa”.

La scheda tecnica di Daniele Santoianni all’epoca della sua partecipazione al Grande Fratello 10

“Daniele è stata una delle vittime della crisi economica: ex broker per una società fallita, è stato costretto a mettersi in cerca di lavoro”, spiegava il programma. “Pensavo che il mio fosse un futuro da manager, invece mi sono ritrovato a spedire, senza fortuna, migliaia di curricula in giro”, aveva spiegato.

“Daniele, però, non si è perso d’animo, fa il consulente per alcune società e cura le pubbliche relazioni per una discoteca milanese- si leggeva ancora nella scheda del programma di Canale 5 -. Bello e tenebroso, Daniele è un vero ‘sciupafemmine’: ama le donne ma, almeno in questo momento, non pensa minimamente ad un relazione stabile: “Per ora sto benissimo da solo”.

Ha avuto solo una storia d’amore importante, durata quattro anni e finita perché “lei si era trasferita a Roma”. La sua donna ideale deve avere soprattutto una caratteristica: “Deve essere carismatica””.

Nella casa del GF aveva avuto un breve flirt con Veronica Ciardi, altra concorrente ma una volta fuori dal programma si era allontanato subito dai riflettori.

Ci auguriamo che Daniele possa dimostrare la sua innocenza o in caso contrario paghi il suo debito con la giustizia.

continua a leggere sul sito di riferimento