Ex direttore Fbi James Comey incriminato per una foto di conchiglie: è una minaccia in codice contro Trump

Roma, 28 apr. (askanews) – “Nulla è cambiato. Sono ancora innocente. Non ho paura. E continuo a credere nell’indipendenza della magistratura federale”, Lo dice l’ex direttore dell’Fbi, James Comey, in un video pubblicato su Substack a proposito dell’indagine a suo carico per una foto di conchiglie che, secondo le autorità, avrebbe rappresentato una minaccia nei confronti del presidente Donald Trump. “È fondamentale però che ricordiamo una cosa: questo non è il modo in cui il dipartimento di Giustizia dovrebbe operare. La buona notizia è che, giorno dopo giorno, ci avviciniamo sempre più al ripristino di quei valori”, ha aggiunto.

Comey, è stato incriminato in relazione a una foto di conchiglie che, secondo le autorità, avrebbe rappresentato una minaccia nei confronti del presidente Donald Trump. Lo ha riportato la Cnn, citando tre diverse fonti. Si tratta del secondo tentativo dell’amministrazione americana di perseguire uno dei principali oppositori politici del presidente. Trump ha da tempo spinto perché i suoi avversari politici siano incriminati, compreso l’ex direttore dell’Fbi che considera una figura chiave nel presunto tentativo di “strumentalizzare” il sistema giudiziario contro di lui.

Lo scorso maggio, Comey aveva pubblicato sui social una foto di conchiglie su una spiaggia che formavano i numeri “86 47”, un riferimento che i critici hanno interpretato come un invito a “rimuovere” o uccidere Trump. Nel linguaggio gergale, il numero 86 può significare “eliminare” o “buttare via qualcosa”. Trump è attualmente il 47esimo presidente. Nella didascalia del post, Comey aveva scritto: “Bella formazione di conchiglie durante la mia passeggiata sulla spiaggia”.

Subito dopo la pubblicazione, esponenti repubblicani e funzionari dell’amministrazione avevano duramente criticato Comey. L’allora segretaria alla Sicurezza Interna, Kristi Noem, aveva annunciato che sarebbe stato indagato dai Servizi Segreti per quella che aveva definito un invito “all’assassinio” di Trump. I Servizi Segreti hanno poi sottoposto Comey a un interrogatorio di diverse ore a Washington, passaggio insolito per un caso di minaccia non esplicita. Comey aveva dichiarato agli investigatori di aver visto le conchiglie su una spiaggia nel North Carolina.

La direttrice dell’Intelligence nazionale, Tulsi Gabbard, aveva dichiarato a Fox News, dopo il post di Comey, che l’ex direttore “dovrebbe essere incarcerato per questo” e di essere “molto preoccupata” per la vita di Trump. Lo stesso giorno, Comey aveva rimosso il post, scrivendo sui social di aver pensato che le conchiglie rappresentassero un “messaggio politico”, ma di non sapere che alcuni associano quei numeri alla violenza. “Non mi era mai passato per la mente, ma sono contrario a qualsiasi forma di violenza, quindi ho rimosso il post”, aveva scritto.

Esperti legali e della sicurezza hanno riferito alla Cnn che un caso del genere contro Comey potrebbe avere poche possibilità di successo, soprattutto alla luce delle tutele garantite dalla libertà di espressione negli Stati Uniti.