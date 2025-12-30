martedì, 30 Dicembre , 25
Ex Ilva, accordo per vendita al fondo Usa Flacks, Stato terrà 40%
Roma, 30 dic. (askanews) – La ex Ilva passa nelle mani del fondo di investimenti e di venture capital statunitense Flacks Group. Ad ufficializzare l’accordo il fondatore e presidente del fondo Usa, Michael Flacks, che con un comunicato spiega di aver “raggiunto un’intesa con il governo italiano per rilevare Ilva, il più grande produttore di acciaio integrato europeo”.

Lo Stato italiano resterà “partner strategico” con una quota del 40% mentre il fondo Usa “dispone di un’opzione per rilevare un 40% addizionale in futuro, a riflesso della nostra focalizzazione sul lungo termine per questa partnership industriale”, precisa Flacks.

“Questa acquisizione – dice ancora il finanziere Usa – assicura un futuro di lungo termine a una storica piattaforma industriale, a supporto di 8.500 lavoratori qualificati e rafforza delle catene di approvvigionamento europee cruciali per automotive, costruzioni e infrastrutture”.

A Flacks sulla ex Ilva “ci stiamo impegnando fino a 5 miliardi di euro per modernizzare le operazioni, anche tramite l’elettrificazione e il miglioramento degli altoforni, facendo progredire la decarbonizzazione, l’efficienza e la crescita sostenibile”. (fonte immagine: Flacks).

