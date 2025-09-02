martedì, 2 Settembre , 25

Berrettini, ritorno in campo vicino? Matteo si allena con… una nuova barba

(Adnkronos) - Matteo Berrettini punta il ritorno in...

Morto Emilio Fede, il giornalista aveva 94 anni

(Adnkronos) - Emilio Fede è morto oggi martedì...

Omicidio Giulia Tramontano, i giudici: Impagnatiello “la avvelenò per farla abortire”

(Adnkronos) - Alessandro Impagnatiello, il barman condannato all'ergastolo...

Audace corsa agli Oscar per Sorrentino? ‘La Grazia’ esce prima negli Usa e poi in Italia

(Adnkronos) - La mossa era attesa e ora...
ex-ilva,-fiom-cgil:-genova-e-favorevole-al-forno-elettrico
Ex Ilva, Fiom Cgil: Genova è favorevole al forno elettrico

Ex Ilva, Fiom Cgil: Genova è favorevole al forno elettrico

Video NewsEx Ilva, Fiom Cgil: Genova è favorevole al forno elettrico
Redazione-web
Di Redazione-web

Bonazzi: sarà compatibile con l’ambiente e la città

Genova, 2 set. (askanews) – “Il messaggio che passa è che tutta la città, sindacati, istituzioni e parti sociali, è favorevole al forno elettrico a Genova”. Lo ha detto il segretario della Fiom Cgil di Genova Stefano Bonazzi, al termine dell’incontro sullo stabilimento ex Ilva di Cornigliano con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.”Sarà un forno elettrico – ha aggiunto Bonazzi – compatibile con l’ambiente, con la città e col quartiere, esattamente come capita in decine di altre città in Italia ma questo sarà di ultima generazione”. Il forno elettrico serve soprattutto “per dare garanzie ai posti di lavoro che già ci sono”, ha concluso.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.