ex-ilva,-l’azienda-chiede-la-proroga-cigs-per-4.450-lavoratori-dall’1-marzo

ROMA – Acciaierie d’Italia ha presentato una richiesta di proroga della Cigs per un massimo di 4.450 lavoratori, di cui 3.803 a Taranto. È quanto riferiscono fonti sindacali. La richiesta di proroga Cigs, si legge nella istanza, “decorrerà dalla data del 1 marzo 2026 per i successivi 12 mesi e comunque nell’ambito della gestione commissariale”. I dipendenti di AdI in As sono 9.702.

