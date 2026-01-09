venerdì, 9 Gennaio , 26

Milano, decine di trattori invadono piazza Duca d’Aosta

(Adnkronos) - Decine di trattori stanno invadendo piazza...

Meloni, niente Quirinale: “Sogno di lavorare con Fiorello”

(Adnkronos) - Giorgia Meloni presidente della Repubblica? Meglio...

Meloni e la domanda-fiume in conferenza: “Rischiamo di farci linciare”

(Adnkronos) - "Io e lei rischiamo di farci...

Oreshnik, Russia attacca Ucraina con super missile che può colpire il cuore dell’Europa

(Adnkronos) - Ha una gittata fino a 5.500...
ex-ilva,-meloni:-nessun-intento-predatorio-sara-avallato-dal-governo
Ex Ilva, Meloni: nessun intento predatorio sarà avallato dal governo

Ex Ilva, Meloni: nessun intento predatorio sarà avallato dal governo

Video NewsEx Ilva, Meloni: nessun intento predatorio sarà avallato dal governo
Redazione-web
Di Redazione-web

“C’è negoziazione ma no impegni senza piano solido e tutela lavoro”

Roma, 9 gen. (askanews) – “Nessuna proposta con un intento predatorio o opportunistico sarà avallato da questo governo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare, rispondendo a una domanda sulla situazione dell’ex Ilva.”Attualmente è aperta una fase di negoziazione con operatori economici – ha aggiuto – ma non ci sono impegni vincolanti da parte del governo e non ci saranno fino a quando non ci saranno risposte chiare su un solido piano industriale, la tutela dell’occupazione e la sicurezza ambientale”.”Tutte le opzioni vengono vagliate e il confronto con le parti sociali è sempre aperto” ha concluso Meloni.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.