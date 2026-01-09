Ex Ilva, Meloni: nessun intento predatorio sarà avallato dal governo

“C’è negoziazione ma no impegni senza piano solido e tutela lavoro”

Roma, 9 gen. (askanews) – “Nessuna proposta con un intento predatorio o opportunistico sarà avallato da questo governo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare, rispondendo a una domanda sulla situazione dell’ex Ilva.”Attualmente è aperta una fase di negoziazione con operatori economici – ha aggiuto – ma non ci sono impegni vincolanti da parte del governo e non ci saranno fino a quando non ci saranno risposte chiare su un solido piano industriale, la tutela dell’occupazione e la sicurezza ambientale”.”Tutte le opzioni vengono vagliate e il confronto con le parti sociali è sempre aperto” ha concluso Meloni.