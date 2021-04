Di Alba Di Palo

BARI – “All’inizio non ci credevo, mi sembrava assurdo. Poi, la sua cordialità mi ha convinto. Mi ha dato forza e coraggio per affrontare questa situazione”. Cosi’ alla Dire Riccardo Cristello racconta della telefonata ricevuta, lo scorso 10 aprile, dall’attrice Sabrina Ferilli. Cristello è l’operaio dell’ex Ilva licenziato per aver condiviso sui social un post che invitava a seguire la fiction ‘Svegliati amore mio’ di cui l’attrice romana è protagonista e che racconta di una bimba che si è ammalata a causa delle emissioni inquinanti prodotte da una azienda che nella serie si chiama Ghisal.

“Non so come sia riuscita ad avere il mio numero ma sono molto contento”, aggiunge l’operaio. Cosa le ha detto Ferilli? “Che è pronta a sostenermi legalmente e anche economicamente ma io – sostiene l’operaio – per il momento ho rifiutato: ho una grande famiglia che mi sostiene e il sindacato Usb che mi sta seguendo. Però sono molto lusingato dalle sue parole. Mi ha detto: “per qualsiasi necessità sono pronta ad aiutarti”. Sono parole che in questo momento fanno piacere”. E come e’ terminata la telefonata? “Mi ha detto di tenerla aggiornata”, conclude Cristello.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Ex Ilva, operaio licenziato riceve telefonata da Sabrina Ferilli: “Pronta ad aiutarmi” proviene da Ragionieri e previdenza.

