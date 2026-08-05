ex-ilva,-orsini-(confindustria):-si-valuta-una-cordata-italiana

Roma, 5 ago. (askanews) – “Visto le nuove condizioni relative allo stabilimento dell’Ilva si aprono le condizioni per valutare una cordata italiana che abbia a cuore l’industria di base”. Così Emanuele Orsini, presidente di Confindustria al termine del tavolo al Mimit sull’ex Ilva. “Oltre alle persone – ha spiegato – ci sono (questioni) importantissime di prodotti”.

Quello di oggi è stato “un incontro serio e proficuo, nel merito si stanno valutando ipotesi”, ha aggiunto il leader degli industriali.