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Ex Ilva, Orsini (Confindustria): si valuta una cordata italiana
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Ex Ilva, Orsini (Confindustria): si valuta una cordata italiana

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Roma, 5 ago. (askanews) – “Visto le nuove condizioni relative allo stabilimento dell’Ilva si aprono le condizioni per valutare una cordata italiana che abbia a cuore l’industria di base”. Così Emanuele Orsini, presidente di Confindustria al termine del tavolo al Mimit sull’ex Ilva. “Oltre alle persone – ha spiegato – ci sono (questioni) importantissime di prodotti”.

Quello di oggi è stato “un incontro serio e proficuo, nel merito si stanno valutando ipotesi”, ha aggiunto il leader degli industriali.

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