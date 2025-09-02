martedì, 2 Settembre , 25

Berrettini, ritorno in campo vicino? Matteo si allena con… una nuova barba

(Adnkronos) - Matteo Berrettini punta il ritorno in...

Morto Emilio Fede, il giornalista aveva 94 anni

(Adnkronos) - Emilio Fede è morto oggi martedì...

Omicidio Giulia Tramontano, i giudici: Impagnatiello “la avvelenò per farla abortire”

(Adnkronos) - Alessandro Impagnatiello, il barman condannato all'ergastolo...

Audace corsa agli Oscar per Sorrentino? ‘La Grazia’ esce prima negli Usa e poi in Italia

(Adnkronos) - La mossa era attesa e ora...
ex-ilva,-urso:-obiettivo-assegnare-impianti-in-prima-parte-2026
Ex Ilva, Urso: obiettivo assegnare impianti in prima parte 2026

Ex Ilva, Urso: obiettivo assegnare impianti in prima parte 2026

Video NewsEx Ilva, Urso: obiettivo assegnare impianti in prima parte 2026
Redazione-web
Di Redazione-web

“A quel punto potremo passare agli accordi di programma”

Genova, 2 set. (askanews) – “Se tutto andrà come speriamo si potranno assegnare gli impianti ai nuovi investitori privati nella prima parte del prossimo anno. A quel punto potremo passare agli accordi di programma con gli investitori e gli enti locali” per stabilire “ciò che è necessario affinché i piani industriali vengano realizzati. Saranno mesi impegnativi”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando con i giornalisti al termine di un incontro a Genova sul futuro dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.