“Ho redatto una proposta di scioglimento del comune di Capaci per presunte infiltrazioni mafiose” che “non è stata mai inoltrata dal competente comando provinciale carabinieri di Palermo al prefetto, per il suo vaglio“. Lo ha detto il maresciallo dei carabinieri Paolo Conigliaro, ex comandante della stazione di Capaci dal 2013 al 2018, audito dalla commissione parlamentare Antimafia, presieduta da Nicola Morra (M5S).

“Le argomentazioni previste all’interno della proposta di scioglimento del Comune di Capaci erano di varia natura – ha aggiunto il militare siciliano – e la pratica (prima relazione del novembre 2014 ndr) è stata più volte aggiornata via via che emergevano,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ex maresciallo di Capaci rivela: “Proposi lo scioglimento del Comune” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento