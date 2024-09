Exclusive Padel Cup, 28 e 29 settembre scatta la quarta edizione

Si parte da Firenze, confermata la formula itinerante

Roma, 24 set. (askanews) – La Exclusive Padel Cup anche quest’anno è pronta a far tappa in alcuni dei migliori circoli italiani. Nel weekend tra il 28 e il 29 settembre scatta da Firenze la quarta edizione del circuito organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, leader in Italia nei tornei di padel amatoriali, e firmato da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo. Confermata – si legge in una nota – la formula ‘itinerante’ del 2023: dopo la tappa toscana, in programma al Padel Firenze, l’Exclusive Padel Cup si sposterà al Milano Urban Padel (19-20 ottobre), all’Aspresso di Roma (16-17 novembre) per chiudere il cerchio al Country Club di Bologna (30 novembre-1 dicembre), città che come Firenze per la prima volta ospiterà il circuito amatoriale riservato alla categoria ‘non classificati’ e diviso in tre categorie, maschile, femminile e misto.

Quelli dell’Exclusive Padel Cup 2023 sono stati numeri da record: quasi 2.500 gli atleti in campo nelle quattro tappe, con tanti sportivi che negli anni hanno scelto di cimentarsi con il circuito: dagli ex calciatori Beppe Bergomi, Francesco Coco, Dida, Nicola Legrottaglie, Serginho e Nicola Amoruso (quest’ultimo vincitore di una tappa con il fratello Flavio), all’ex pallavolista Pasquale Gravina, uno dei protagonisti della ‘Generazione di fenomeni’ di Julio Velasco, fino all’ex nazionale di rugby Paul Griffen.

“Il padel in Italia è diventato un vero e proprio fenomeno sociale: lo dimostrano i numeri e il fatto che, dopo la Spagna, l’Italia sia la nazione al mondo con più campi – spiega Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia -. Siamo felici di accogliere Firenze e Bologna tra le città che ospiteranno la Exclusive Padel Cup, diventato ormai un appuntamento fisso e un’eccellenza nel calendario dei tornei amatoriali più apprezzati della stagione”.